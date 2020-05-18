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Россия захватит энергорынок Украины при помощи Белоруссии

Россия захватит энергорынок Украины при помощи Белоруссии
Фото: pixabay.com
продолжениеКиев придумал, как вернуть обратно Крым
Поставки электроэнергии из РФ в Минск оказались проблемой для Незалежной

Россия захватит рынок электроэнергии Украины при помощи поставок дешевого электричества в Белоруссию. Об этом предупредил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр Незалежной Иван Плачков.

Россия строит в Гродненской области Белоруссии атомную электростанцию (БелАЭС). Запуск первого энергоблока намечен на июль 2020 года. Но и после того, как АЭС заработает, Москва намерена продолжать поставки дешевой электроэнергии Минску, указал Плачков. По его мнению, в этом и заключается задумка России по "энергетической экспансии".

"Москва готова поставлять энергию бесплатно ради того, чтобы уничтожить украинскую генерацию", – сделал вывод экс-министр в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Украина разорвала контракты по поставкам электроэнергии из России в 2015 г., но по решению Верховной рады украинская сторона могла заключать двусторонние договоры с Россией и Белоруссией. В конце 2019 г. президент Незалежной Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", в соответствии с которым импорт электроэнергии из России запрещается и по двусторонним договорам, напоминает телеканал "360".

Однако в документе есть оговорка, что украинское правительство может отменять этот запрет при угрозе перебоев в энергоснабжении страны. В апреле Киев уже воспользовался этой возможностью.

Николай ВИКТОРОВ

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