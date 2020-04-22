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Зеленский разработает новую тактику для завершения войны в Донбассе

Зеленский разработает новую тактику для завершения войны в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной планирует завершить военный конфликт до конца своего президентства

Руководитель Украины Владимир Зеленский выступил с громким заявлением. Он сказал, что планирует закончить войну в Донбассе до завершения своего президентского срока. 

По словам лидера Незалежной, если Минские соглашения не дадут необходимых результатов, придется искать другие пути решения вопроса. 

"Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику", – объяснил он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина".

Между тем, жители Незалежной не в восторге от политики, которую проводит президент страны. Один из политологов даже предсказал, что Зеленский может покинуть пост главы государства. 

Кроме того, что в настоящий момент Украина, как и весь мир, борется с коронавирусом, в стране бушует крупный пожар на территории Чернобыльской зоны. Несмотря на то, что открытое пламя удалось затушить, осталось тление, которое отравляет воздух. Проблема с пожаром встала настолько остро, что в Европе испугались прихода радиоактивного облака со стороны Незалежной. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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