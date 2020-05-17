Еврокомиссия обвинила Москву в распространении "теорий заговора" назло Западу
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано рассказал немецким журналистам о том, что в его организации считают, что Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе в странах Евросоюза.
Этим якобы занимаются дружественные Кремлю источники и государственные СМИ. По словам Стано, сложившаяся ситуация может навредить общественному здравоохранению. Однако конкретных примеров, кто распространяет теории заговора Стано не назвал. Представитель ЕК поведал изданию Bild am Sonntag, что цель этой "кампании" в том, чтобы поставить под сомнение способность и авторитет ЕС преодолеть кризис.
В России подобное заявление политика назвали нелепостью. Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер рассказал РИА "Новости", что непонятно, зачем в период, когда требуется единение, делаются такие обвинения.
"Сейчас сложная ситуация в эпидемиологическом плане, и, пока не найдено решение проблемы, такого рода пропагандистские вбросы, в общем-то, естественны – по существу сказать нечего, вот и пытаются говорить такие мелкие гадости в нашу сторону", – заметил Швейцер.
Эксперт сомневается, что подобного мнения придерживаются все страны в Евросоюзе.
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