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Путин окрестил Россию отдельной цивилизацией

Путин окрестил Россию отдельной цивилизацией
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чтобы сохранить такое положение страны, нужны новые технологии, считает президент

Владимир Путин рассказал, от чего зависит светлое будущее России. По мнению главы государства, основной для процветания РФ станут новые технологии. Прежде всего речь идет о беспилотной технике, медицине, генетике,а также об искусственном интеллекте. Все это изменит человечество. 

При этом Путин полагает, что Россия сможет взять на вооружение не только отечественные открытия, но и опыт других государств. Лидер россиян подчеркнул, что РФ не просто многонациональная страна, а отдельная цивилизация.

"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", – заявил президент в программе "Москва.Кремль.Путин".

Об этом глава государства говорил еще в ноябре 2019-го, но интервью показали лишь сейчас, отмечает сайт "Вести.ru". 

Ранее Владимир Путин рассказал об уникальном российском оружии. 

Полина ИВАНОВА

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