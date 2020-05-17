Путин окрестил Россию отдельной цивилизацией
Владимир Путин рассказал, от чего зависит светлое будущее России. По мнению главы государства, основной для процветания РФ станут новые технологии. Прежде всего речь идет о беспилотной технике, медицине, генетике,а также об искусственном интеллекте. Все это изменит человечество.
При этом Путин полагает, что Россия сможет взять на вооружение не только отечественные открытия, но и опыт других государств. Лидер россиян подчеркнул, что РФ не просто многонациональная страна, а отдельная цивилизация.
"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", – заявил президент в программе "Москва.Кремль.Путин".
Об этом глава государства говорил еще в ноябре 2019-го, но интервью показали лишь сейчас, отмечает сайт "Вести.ru".
Ранее Владимир Путин рассказал об уникальном российском оружии.
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