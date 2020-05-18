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"На троечку": украинцы оценили работу Зеленского

"На троечку": украинцы оценили работу Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
За первый год президент потерял доверие части населения

Если бы выборы главы Незалежной проходили сейчас, за Владимира Зеленского проголосовали бы менее 40% граждан. Таковы итоги соцопроса группы "Рейтинг", проведенного 12 – 13 мая.

Оценивая работу президента за год у власти, большинство украинцев (40%) поставили ему "тройку" по пятибалльной системе. При этом мнения остальных опрошенных кардинально разделились: треть граждан считают итоги первого года президентства Зеленского неудовлетворительными, а треть поставили ему "хорошо" и даже "отлично".

Самую высокую оценку Зеленскому дали молодые респонденты и жители регионов на юге, западе и центре страны. Больше всего недовольных на востоке, среди старшего поколения и жителей крупных городов, сообщают социологи. В пользу Зеленского, по мнению граждан, говорят его усилия по освобождению пленных и противостоянию эпидемии коронавируса. В "минус" президенту украинцы записали земельную и медицинскую реформы, а также борьбу с коррупцией.

Рейтинг президентской партии "Слуга народа" снизился до 34%. Это, по мнению директора киевского Центра политических исследований Михаила Погребинского, весьма показательный факт.

"Зеленский уже во втором туре получил 73%, а в первом туре он получил чуть меньше 50%, так что сильно ничего не изменилось. А вот его партия получила действительно меньше, – отметил политолог в эфире НСН. – Поэтому сегодня можно отчетливо говорить, что репутация партии существенно падает".

Ранее эксперты отмечали, что рейтинг Зеленского значительно пошатнулся после его поездки в Израиль и Польшу на мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Николай ВИКТОРОВ

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