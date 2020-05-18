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Вашингтон потребовал от Москвы "вернуть" Киеву Крым

Вашингтон потребовал от Москвы "вернуть" Киеву Крым
Фото: pixabay.com
Американский посол в Незалежной сообщила, на каком основании Штаты снимут с РФ санкции

Власти США требуют от России немедленно передать Украине полный контроль над Крымом и прекратить "страдания" крымско-татарского населения полуострова. С таким заявлением выступила сегодня временная поверенная по делам Вашингтона в Киеве Кристина Квин. Свой спич она подготовила в ознаменование дня начала депортации крымско-татарского народа из Республики в Среднюю Азию.

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в Вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым – это Украина", – заявила Квин в видеообращении на своем "Фейсбук". 

Американка отметила, что депортация крымских татар советскими властями нанесла представителям этого народа немыслимые страдания и привела к гибели тысяч граждан.

"Горе, которое потерпели эти люди и их семьи, невозможно измерить или оправдать. Эта травма и страдания только усугубляются современной оккупацией Крыма Россией", – сообщила дипломат.

Квин подчеркнула, что Соединенные Штаты никогда не признают воссоединение региона с РФ, а натироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не "вернет" под юрисдикцию Киева полуостров.

Напомним, депортация крымско-татарского народа из Крыма в Среднюю Азию началась 18 мая 1944 года. Такое решение принял Госкомитет обороны СССР под председательством Иосифа Сталина.

В российском Крыму печальную дату также отмечают. Как пишет издание "Украина" в своем "телеграм-канале", "украинским "патриотам" в это трудно поверить, но татар никто не разгоняет". К посту опубликовано видео памятного мероприятия.

Ранее сегодня глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба раскрыл новые "стратегические" планы Киева по "деоккупации" полуострова. Подробностей министр не привел, поскольку у документа еще нет никакого статуса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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