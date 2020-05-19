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Путин отверг претензии Лукашенко по газу

Путин отверг претензии Лукашенко по газу
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спор лидеров возник во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета

Экспортная стоимость российского газа формируется в соответствии с общемировой практикой. На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи перед членами Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) во вторник, 19 мая.

Перед этим лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос с ценообразованием на транспортировку газа в пределах ЕАЭС остается нерешаемой проблемой уже несколько лет. Из-за этого никак не удается принять Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., что тормозит развитие сотрудничества. Но Путин в ответ быстро расставил точки над i.

"Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия", - напомнил он, пояснив, что эти страны готовы одобрить имеющийся проект Стратегии, а вопрос о ценообразовании на газ предлагают вынести отдельно на переговоры по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС.

"Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, – сообщил Путин. – Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

Что касается цены на российский газ, которую глава Белоруссии счел слишком дорогой, то она учитывает затраты и инвестиции поставщиков, а также норму прибыли на вложенный в добычу капитал. "Цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры", - подчеркнул Путин.

Ранее Лукашенко упрекнул Россию, что она продает дружественной Белоруссии газ дороже, чем стране, развязавшей Вторую мировую войну.

Николай ВИКТОРОВ

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