Бацька, как минимум, в двух крупных исторческих событиях отвернулся от Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно в своих поступках шел вразрез обещаниям, которые давал представителям РФ, выступая на стороне антироссийских сил. Кроме того, именно за время его правления в Республике появилось значительное число русофобов. К такому выводу пришел эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров на ютюб-канала PolitWera.

"Лукашенко при помощи своей союзнической демагогии очень долго водил за нос не только наше политическое руководство, но и значительную часть российской общественности", – заявил специалист.

По его словам, те немногие эксперты, которые занимались белорусской тематикой, еще лет 10-15 назад высказывали свои сомнения насчет политики Лукашенко. Александров признался, что и сам долго верил в демагогию бацьки, особенно в вопросах интеграции и создания союзного государства. Пока не случились реальные события, которые разоблачили пустословие белорусского лидера.

Первым из них, считает специалист, стала грузино-осетинская война, которую затеял Тбилиси в 2008 г., когда Лукашенко не поддержал Россию и отказался признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что "уже зародило определенные сомнения".

"Ну и крымские события, события на Донбассе явились уже последней каплей, переполнившей эту чашу моего восприятия Лукашенко, когда стало очевидно, что он не на нашей стороне политику ведет", – пояснил Александров.

Он считает, что лидер Белоруссии выступает против присоединения Крыма к РФ и не признает его российской территорией. Также бацька сторонник "ликвидации" Донбасса, т.е. за его передачу Украине.

"Фактически Лукашенко на стороне антирусских сил оказался, которые сейчас задают тон на постсоветском пространстве", – констатировал Александров.

Ранее сегодня в ходе онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент России Владимир Путин категорически отверг претензии своего белорусского коллеги по ценам за транспортировку российского газа в границах ЕАЭС и, в частности, потребителям в Белоруссии.