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Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно в своих поступках шел вразрез обещаниям, которые давал представителям РФ, выступая на стороне антироссийских сил. Кроме того, именно за время его правления в Республике появилось значительное число русофобов. К такому выводу пришел эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров на ютюб-канала PolitWera.
"Лукашенко при помощи своей союзнической демагогии очень долго водил за нос не только наше политическое руководство, но и значительную часть российской общественности", – заявил специалист.
По его словам, те немногие эксперты, которые занимались белорусской тематикой, еще лет 10-15 назад высказывали свои сомнения насчет политики Лукашенко. Александров признался, что и сам долго верил в демагогию бацьки, особенно в вопросах интеграции и создания союзного государства. Пока не случились реальные события, которые разоблачили пустословие белорусского лидера.
Первым из них, считает специалист, стала грузино-осетинская война, которую затеял Тбилиси в 2008 г., когда Лукашенко не поддержал Россию и отказался признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что "уже зародило определенные сомнения".
"Ну и крымские события, события на Донбассе явились уже последней каплей, переполнившей эту чашу моего восприятия Лукашенко, когда стало очевидно, что он не на нашей стороне политику ведет", – пояснил Александров.
Он считает, что лидер Белоруссии выступает против присоединения Крыма к РФ и не признает его российской территорией. Также бацька сторонник "ликвидации" Донбасса, т.е. за его передачу Украине.
"Фактически Лукашенко на стороне антирусских сил оказался, которые сейчас задают тон на постсоветском пространстве", – констатировал Александров.
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