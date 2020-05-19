Один из богатейших людей Незалежной подозревается в незаконных вложениях в недвижимость США

Федеральное большое жюри Соединенных Штатов расследует отмывание денег "ПриватБанка" на сотни миллионов долларов через покупку отелей и офисных центров по всей территории США. В совершении этого преступления подозревается бывший владелец банка, днепропетровский олигарх Игорь Коломойский. Об этом во вторник, 19 мая, пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на два источника в ведомстве.



Большое жюри изучало финансы Коломойского, который в статье называется "ключевым сторонником президента Владимира Зеленского", в ходе расследования, связанного с перекачкой денег из украинского банка через лабиринт оффшорных компаний в Штатах.

Отмечается, что среди покупок Коломойского значатся роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня всего в нескольких кварталах от него со сводчатыми потолками и фресками, в которых ранее находилось самое большое банковское лобби в мире.

Как говорится в статье, данное расследование может стать испытанием для Зеленского, снимавшегося до своего президентства в комедийном шоу на телеканале, принадлежащем Коломойскому, и имел личные отношения с миллиардером, который контролирует в Незалежной энергетику, СМИ и недвижимость.

Поскольку между США и Украиной не существует договора об экстрадиции, президент и Генпрокуратура страны могут столкнуться с трудным решением относительно того, будут ли они мешать в случае предъявления обвинения или позволят процессу развернуться.

Сам Коломойский отрицает вину и заявляет о том, что ему неизвестно о расследовании большого жюри против него. Олигарх утверждает, что украинские власти незаконно отобрали у него "ПриватБанк", а "финансовую дыру" которую увидел в бюджете банка НБУ, финрегулятор создал искусственно.

Другой бывший совладелец банка Геннадий Боголюбов сообщил, что вся недвижимость, приобретенная в США, была куплена абсолютно легально. Он добавил, что никакие правоохранители никогда не связывались с ним по поводу чего-то незаконного.

Попытка Коломойского вернуть контроль над "ПриватБанком" также вызвала тревогу, особенно среди иностранных кредиторов, таких как МВФ. Однако на прошлой неделе Верховная рада поддержала закон, направленный на урегулирование вывода с рынка неплатежеспособных банков и запрет на их возврат экс-владельцам, ровно с целью помешать Коломойскому забрать свое банковское детище.