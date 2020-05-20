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Шойгу указал на главную угрозу для РФ

Шойгу указал на главную угрозу для РФ
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва проводит комплекс мер для обороны страны на западных границах

Главная угроза для безопасности России исходит со стороны западного направления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

Он отметил, что в настоящее время осуществляется комплекс мер для нейтрализации потенциального нападения.

Так, в Западном военном округе в нынешнем году намечено 28 мероприятий по совершенствованию боевого состава войск. Сюда будет поставлено современное вооружение в количестве 2 тыс единиц новой и модернизированной техники, сообщает РЕН ТВ.

Минобороны с начала 2020 г. уже провело больше 30 учений и свыше 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Командование ЗВО основное внимание уделяет командно-штабным маневрам с группировками Балтийского флота и 6-й армии. При этом, подчеркнул Шойгу, учения носят "исключительно оборонительный характер".

Напомним, на днях посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер пригрозила Берлину, что США перебазирует свое ядерное вооружение из ФРГ в Польшу, если немцы будут настаивать на вывоз арсенала с территории Германии. В Москве подобные заявления сочли угрозой в отношении России. Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Вашингтону переместить оружие на родину – в Штаты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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