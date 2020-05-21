За российской стороной признали право на отказ идти на уступки в ценах на топливо

Минск должен выполнять все международные обязательства, в том числе, договоренности с Москвой, связанные с созданием Союзного государства. С такой почти программной речью выступил сегодня конкурент действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко за президентское кресло экс-дипломат и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

"Проблема в том, что Беларусь в течение 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока Союзного договора. Россия исправно выполняла свои обязательства и давала нам дешевые цены на нефть и на газ", – цитирует "ПолитНавигатор" оппонента бацьки.

При этом он отметил, что и Минск, и Москва не выполняют политический блок своих договоренностей.

Одновременно Цепкало считает справедливым отказ России поставлять нефть и газ по внутренним расценкам после того, как белорусская сторона в конце 2019 г. сорвала подписание документов об укреплении союзной интеграции. По его мнению, российскому бизнесу нужно разрешить скупить крупнейшие промышленные активы.

Бывший дипломат предложил развивать отечественную экономику по примеру Польши и Чехии – основанную на знании, неэнергоемкую, не капиталоемкую, не материалоемкую, не требующую колоссальных затрат на энергоресурсы.

"Возможно, пойти на приватизацию наиболее энергоемких предприятий российским капиталом. Что в принципе естественно. Если энергия и сырье их, нужно осуществить приватизацию", – полагает кандидат.

Кроме того, он выступил за то, чтобы в стране русский язык оставался вторым государственным.