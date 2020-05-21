Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

белорусские

Конкурент Лукашенко хочет продать белорусские предприятия России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
За российской стороной признали право на отказ идти на уступки в ценах на топливо

Минск должен выполнять все международные обязательства, в том числе, договоренности с Москвой, связанные с созданием Союзного государства. С такой почти программной речью выступил сегодня конкурент действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко за президентское кресло экс-дипломат и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

"Проблема в том, что Беларусь в течение 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока Союзного договора. Россия исправно выполняла свои обязательства и давала нам дешевые цены на нефть и на газ", – цитирует "ПолитНавигатор" оппонента бацьки.

При этом он отметил, что и Минск, и Москва не выполняют политический блок своих договоренностей.

Одновременно Цепкало считает справедливым отказ России поставлять нефть и газ по внутренним расценкам после того, как белорусская сторона в конце 2019 г. сорвала подписание документов об укреплении союзной интеграции. По его мнению, российскому бизнесу нужно разрешить скупить крупнейшие промышленные активы.

Бывший дипломат предложил развивать отечественную экономику по примеру Польши и Чехии – основанную на знании, неэнергоемкую, не капиталоемкую, не материалоемкую, не требующую колоссальных затрат на энергоресурсы.

"Возможно, пойти на приватизацию наиболее энергоемких предприятий российским капиталом. Что в принципе естественно. Если энергия и сырье их, нужно осуществить приватизацию", – полагает кандидат.

Кроме того, он выступил за то, чтобы в стране русский язык оставался вторым государственным.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей