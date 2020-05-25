Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинская игра о Гитлере нарушила международный запрет

Украинская игра о Гитлере нарушила международный запрет
Фото: creativecommons.org/RIA Novosti archive (CC BY-SA 3.0)
Попытка "переиграть" историю является преступлением

Уголовное наказание грозит создателям и распространителям компьютерной видеоигры, предполагающей альтернативный исход Второй мировой войны. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее в Киеве разработали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой игрокам предлагается возглавить немецкую армию, атаковать советские войска и устроить парад на Красной площади с Гитлером во главе. По утверждению авторов, игра создана с "обилием деталей", которая придает ей "историческую достоверность". Но на самом деле, это не что иное, как пропаганда фашизма, которая запрещена не только в России, но и в других странах, поскольку противоречит международному праву.  

"Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию, – пояснил Клинцевич в интервью "Говорит Москва". И подчеркнул: "Игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров. Это недопустимо".

Между тем игра украинской студии Starni Games переведена на русский язык и распространяется в России через платформу Steam. Ее стоимость в РФ составляет 1499 руб., сообщает телеканал "360".

Ранее в Берлине признали полную ответственность немцев за Вторую мировую войну.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей