Попытка "переиграть" историю является преступлением

Уголовное наказание грозит создателям и распространителям компьютерной видеоигры, предполагающей альтернативный исход Второй мировой войны. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее в Киеве разработали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой игрокам предлагается возглавить немецкую армию, атаковать советские войска и устроить парад на Красной площади с Гитлером во главе. По утверждению авторов, игра создана с "обилием деталей", которая придает ей "историческую достоверность". Но на самом деле, это не что иное, как пропаганда фашизма, которая запрещена не только в России, но и в других странах, поскольку противоречит международному праву.

"Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию, – пояснил Клинцевич в интервью "Говорит Москва". И подчеркнул: "Игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров. Это недопустимо".

Между тем игра украинской студии Starni Games переведена на русский язык и распространяется в России через платформу Steam. Ее стоимость в РФ составляет 1499 руб., сообщает телеканал "360".

Ранее в Берлине признали полную ответственность немцев за Вторую мировую войну.