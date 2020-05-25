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Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным

Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька оценил нынешние времена как самые тяжелые за все годы его президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за эпидемии коронавируса стал суеверным. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам экономики и политики.

"Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых – это точно", – цитирует БелТА главу государства.

Сегодняшнюю ситуацию он сравнил с 1994 г., когда в Минске в какой-то момент оставалось муки на три дня. По его словам, то были "страшные времена", которые власти преодолели.

"Наверное, Господь помог", – сказал Лукашенко.

Он считает, что нынешние тяжелые времена связаны не только с распространением COVID-19, а еще и с тем, что на Минск оказывают давление с разных сторон извне.

Батька напомнил, что в борьбе с эпидемией Белоруссия пошла своим путем, не как все государства в мире, и достигла в этом "определенных результатов".

Лукашенко подчеркнул, что если страна и дальше будет преодолевать развитие коронавируса как сейчас, то "будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием", приводит РИА "Новости" его слова.

Между тем, предупредил лидер нации, Республику может накрыть вторая волна инфекционной заразы, потому населению нужно к ней готовиться.

По данным на воскресенье, 24 мая, всего в Белоруссии выявлены 36 198 заболевших, умерли 199 человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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