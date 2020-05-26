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Москва и Токио наметят совместный план освоения Курил

Москва и Токио наметят совместный план освоения Курил
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Отсутствие мирного договора сторонам не помешает

Россия и Япония проведут переговоры по поводу совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды. Это подтвердил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Он напомнил, что лидеры двух государств еще в 2016 г. решили реализовывать совместные проекты на Курилах, в том числе на территориях, принадлежность которых России оспаривает Япония. Сейчас по линии МИД планируется провести соответствующие консультации. Главное – чтобы экономическая деятельность на Курильских островах не противоречила законодательству обеих стран, приводит "ПолитЭксперт" слова министра.

На днях японское агентство "Киодо" сообщило, что Москва предложила Токио на время "забыть" спор о Курилах, поскольку никто не хочет уступать, а заняться пока взаимовыгодным сотрудничеством, в том числе освоением природных ресурсов в тех краях.

Ранее японские дипломаты внесли в свои официальные документы данные о четырех островах Южно-Курильской гряды как о территории, принадлежащей Токио.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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