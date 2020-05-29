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Переговоры Москвы и Токио по Курилам назначены на июнь

Переговоры Москвы и Токио по Курилам назначены на июнь
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Осваивать ресурсы островов вместе выгодно обеим сторонам

Россия и Япония откроют консультации по поводу совместной хозяйственной деятельности на островах Южно-Курильской гряды не ранее первой половины июня. Об этом сообщил в пятницу, 29 мая, глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

Планируется, что через неделю состоятся переговоры на уровне замминистров. Мотэги отметил, что консультации затронут "всеобъемлющий" круг вопросов.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил с японским коллегой по телефону. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог, направленный на укрепление сотрудничества. Они также намерены продвигаться к подписанию мирного договора между РФ и Японией.

Идею вести совместную деятельность на четырех Курильских островах, принадлежность которых России оспаривает Япония, выдвинули президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в 2016 году. С тех пор прошло несколько раундов двусторонних предварительных переговоров по поводу развития ветряной энергетики на островах, строительства теплиц, добычи и переработки рыбы и других морских ресурсов, а также туризма.

Ранее азиатские СМИ написали о давлении, которое приходится выдерживать Токио от Вашингтона, которому не выгодно сотрудничества своего партнера с Россией. На чью сторону в итоге встанет Страна восходящего солнца – пока большой вопрос.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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