Агрессивная позиция при решении территориального вопроса только рассорит Токио с Москвой

Настраивание японского общества против конструктивного диалога с Россией по поводу Курильских островов не помогут решению давнего спора и подписанию мирного договора между странами. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", – так российский дипломат прокомментировала в эфире "Говорит Москва" призыв японского политолога Юкио Касиямы отказаться от намерения договариваться с РФ о передаче Токио двух островов Южно-Курильской гряды вместо четырех.

Впрочем, японцы не должны заблуждаться: Москва не отдаст ни два, ни четыре острова, убежден доктор политических наук Илдус Ярулин. В интервью URA.RU он пояснил, что в дальневосточном Вилючинске находится наша база ядерных подводных лодок. Если передать Японии даже два Курильских острова, база это становится бесполезной, а регион незащищенным.

"Наш Военно-морской флот просто запирается, и тогда мы проигрываем Тихий океан, можно забыть про Северный морской путь", – пояснил эксперт.

Есть и второе основание для уверенности, что Курилы останутся российскими, по крайней мере, при текущем политическом курсе. В предложенных поправках к Конституции отдельно сказано об обеспечении территориальной целостности. Если россияне на голосовании 1 июля одобрят внесение изменений, то в России будет введен законодательный запрет на отчуждение территории и даже призывы к таким действиям, указал профессор Ярулин.

Судя по всему, в Японии это прекрасно понимают. По крайней мере, агрессивные высказывания Касиямы вызвали критику со стороны японских пользователей Сети, отмечает телеканал "360".

Крайние острова Южно-Курильской гряды в ХIХ в. перешли японской стороне, однако по итогам Второй мировой войны были переданы нашей стране. Сейчас Москва и Токио пытаются договориться о совместной хозяйственной деятельности на спорных территориях.