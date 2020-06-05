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Настраивание японского общества против конструктивного диалога с Россией по поводу Курильских островов не помогут решению давнего спора и подписанию мирного договора между странами. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", – так российский дипломат прокомментировала в эфире "Говорит Москва" призыв японского политолога Юкио Касиямы отказаться от намерения договариваться с РФ о передаче Токио двух островов Южно-Курильской гряды вместо четырех.
Впрочем, японцы не должны заблуждаться: Москва не отдаст ни два, ни четыре острова, убежден доктор политических наук Илдус Ярулин. В интервью URA.RU он пояснил, что в дальневосточном Вилючинске находится наша база ядерных подводных лодок. Если передать Японии даже два Курильских острова, база это становится бесполезной, а регион незащищенным.
"Наш Военно-морской флот просто запирается, и тогда мы проигрываем Тихий океан, можно забыть про Северный морской путь", – пояснил эксперт.
Есть и второе основание для уверенности, что Курилы останутся российскими, по крайней мере, при текущем политическом курсе. В предложенных поправках к Конституции отдельно сказано об обеспечении территориальной целостности. Если россияне на голосовании 1 июля одобрят внесение изменений, то в России будет введен законодательный запрет на отчуждение территории и даже призывы к таким действиям, указал профессор Ярулин.
Судя по всему, в Японии это прекрасно понимают. По крайней мере, агрессивные высказывания Касиямы вызвали критику со стороны японских пользователей Сети, отмечает телеканал "360".
Крайние острова Южно-Курильской гряды в ХIХ в. перешли японской стороне, однако по итогам Второй мировой войны были переданы нашей стране. Сейчас Москва и Токио пытаются договориться о совместной хозяйственной деятельности на спорных территориях.
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