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Присоединение России к G7 лишит Японию надежды на Курилы

Присоединение России к G7 лишит Японию надежды на Курилы
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Территориальный спор Токио с Москвой уравняли с проблемой Крыма

Приглашение России на саммит G7 означает, что США и другие западные лидеры смирились с позицией Москвы по Крыму. Но это также лишает Японию надежды когда-либо получить Курильские острова.

Удивляться решению президента США Дональда Трампа позвать на саммит российского лидера Владимира Путина не стоит: глава Белого дома известен эпатирующими выходками. Однако поражает реакция Токио, говорится в статье Yahoo News Japan. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги не просто согласился на присоединение России к G7, но и приветствовал это. Фактически, он признал "аннексию Крыма", за которую Москву в свое время изгнали из "клуба избранных стран".

По мнению автора статьи, Япония просто захотела польстить Трампу, поддержав его идею, в то время как другие члены "семерки" ее раскритиковали. Но согласившись простить Россию за Крым, Токио своими руками перечеркивает надежды вернуть Курильские острова.  Ведь, по мнению автора статьи, "захват Советским Союзом северных территорий осуществлялся по схожему с Крымом сценарию".

Впрочем, с такой оценкой ситуации многие японские читатели издания не согласились.

"Уравнивать "северные территории" с Крымом – это что-то! Необъективная антироссийская статья", "В статье автора много ошибок. Изначально Крым – это российская земля, просто подаренная Украине по капризу одного советского руководителя. Статьи о Крыме можно писать, когда обладаешь хотя бы таким объемом знаний", - приводит комментарии "ИноСМИ".

Ранее Трамп заявил, что будет настаивать на присутствии России в G7 вопреки мнению членов ЕС, передает "Царьград". Однако в Москве сочли такое приглашение "унизительным".

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AP © AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Николай ВИКТОРОВ

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