Жителей Японии не удивили слова президента России

Японские СМИ написали статью, посвященную празднованию Дня России. Журналисты рассказали читателям, как прошло празднование и упомянули слова президента РФ, которые также касались Курильских островов.

Издание "Yomiuri shimbu" процитировало Путина, где он отметил, что для каждого российского гражданина родиной – территория "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма". На эти слова остро отреагировали японцы.

В комментариях к статье они стали активно дискутировать по поводу переговоров о Курилах. Большинство из них не понимает, зачем России отдавать эти территории Японии.

"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?", "Ну хорошо, даже если допустить, что русские вернут нам острова. Но ведь японцы там уже давно не живут. Придется выгонять обосновавшихся там россиян. А это невозможно", – приводит комментарии японцев издание "ИноСМИ".

После окончания Второй мировой войны обе страны пытаются решить вопрос о принадлежности Курильских островов. Япония пытается оспорить договор, а Россия настаивает, что он не подлежит сомнению, поскольку был оформлен в соответствии с нормами международного права.

Японский политолог выразил мнение, что Японии и вовсе следует отказаться от права на Курилы.