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Японцы остро отреагировали на слова о Курилах в День России

Японцы остро отреагировали на слова о Курилах в День России
Фото: DanitaDelimont.com/DanitaDelimont.com/www.globallookpress.com
Жителей Японии не удивили слова президента России

Японские СМИ написали статью, посвященную празднованию Дня России. Журналисты рассказали читателям, как прошло празднование и упомянули слова президента РФ, которые также касались Курильских островов. 

Издание "Yomiuri shimbu" процитировало Путина, где он отметил, что для каждого российского гражданина родиной – территория "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма". На эти слова остро отреагировали японцы. 

В комментариях к статье они стали активно дискутировать по поводу переговоров о Курилах. Большинство из них не понимает, зачем России отдавать эти территории Японии. 

"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?", "Ну хорошо, даже если допустить, что русские вернут нам острова. Но ведь японцы там уже давно не живут. Придется выгонять обосновавшихся там россиян. А это невозможно", – приводит комментарии японцев издание "ИноСМИ". 

После окончания Второй мировой войны обе страны пытаются решить вопрос о принадлежности Курильских островов. Япония пытается оспорить договор, а Россия настаивает, что он не подлежит сомнению, поскольку был оформлен в соответствии с нормами международного права. 

Японский политолог выразил мнение, что Японии и вовсе следует отказаться от права на Курилы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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