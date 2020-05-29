Пе его мнению, республике нужна сильная рука

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его стране не видать женщины на посту главы страны. По его мнению, государством должна править сильная мужская рука.

Как отметил Лукашенко, белорусская конституция написана не под женское правление, так как президенту дано слишком много полномочий.

Женщине же с таким положением дел не справиться. В качестве иллюстрации Лукашенко привел пример Литвы, которую возглавляла Даля Грибаускайте. По его мнению, литовский политик "пришла, поулыбалась, посидела и пошла" – так он оценил пребывание женщины на посту главы европейского государства.

Белорусский лидер считает, что Грибаускайте не несла ни за что ответственности, так как Литва представляет собой парламентскую республику.

"У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", — передает слова Лукашенко БелТА.

Напомним, 14 мая стало известно, что Лукашенко подал заявление в Центризбирком о выдвижении себя на пост главы государства.Таким образом, действующий белорусский лидер планирует управлять республикой уже шестой срок подряд.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным.

