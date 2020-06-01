Возмущение американцев произволом полицейских сделали орудием внешнеполитической борьбы

Россия могла довести США до погромов и массовых демонстраций. Об этом заявила бывший советник по нацбезопасности при президенте США Бараке Обаме Сьюзан Райс.

Комментируя беспорядки в стране, вызванные убийством полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе, она предположила, что Москва могла подстрекать протестующих через соцсети и даже финансировать уличные акции.

"Это типичный русский сценарий", – приводит FoxNews слова Райс.

Высказывание экс-советника вызвало негодование даже у американских журналистов. Они обратили внимание, что никаких доказательств своим словам Райс не привела.

Попытки демократов переложить реальные внутренние проблемы на внешних провокаторов продемонстрировали реальное отношение рвущихся к власти политиков США к ситуации в обществе. "Такие голословные выводы вредят Америке", – предупредил обозреватель CNN, передает "Пятый канал".

Протесты в США начались после гибели чернокожего жителя Джорджа Флойда. При задержании полицейский наступил ему ногой на шею, из-за чего мужчина задохнулся. Почти неделю власти никак не реагировали на инцидент. В результате протесты вспыхнули не только в Миннеаполисе, но и в Калифорнии, Вашингтоне и еще нескольких штатах. Служба безопасности даже отправила президента Дональда Трампа в бункер, чтобы защитить его от разъяренной толпы демонстрантов, собравшейся у Белого дома.