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Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Великобритания возмутилась приглашению России в G7
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Великобритания выступила против участия России в качестве члена "Большой семерки" на предстоящем саммите. С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По его словам, Россия не изменила свое "поведение" после воссоединения с Крымом в 2014 г., поэтому власти Великобритании не видят причин для ее возвращения в G7.

Представитель Джонсона заявил, что они не будут поддерживать участие России в саммите, однако окончательное решение оставят за страной-организатором. По его словам, британские власти будут ждать более детальных предложений от США, передает Reuters.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп пригласил Россию на саммит "Большой семерки", посвященный обсуждению "будущего Китая". Однако официального заявления пока не поступало.

Формат "Большой восьмерки" сократился в 2014 г. после воссоединения России с Крымом. Западные страны ввели санкции, российские власти же все обвинения опровергают.

По мнению экспертов, России стоит отказаться от предложения США, так как саммит, который отложили до сентября, может испортить отношения Москвы и Пекина.

Карина СИРАЗОВА

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