Для участия в саммите позвали еще 4 страны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G7 откладывается до осени – его проведение планируется не раньше сентября.

Американский лидер считает нынешний состав семерки "устаревшей группой стран", который не может в достаточной мере стать представителем всего мира. Трамп также пригласил для участия в саммите Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает РИА Новости.

Сообщается, что саммит должен собрать всех "союзников", чтобы вместе обсудить "будущее Китая".

Ранее Трамп собирался провести саммит в июне в очном формате, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Накануне Трамп и Меркель поссорились из-за "Северного потока – 2".