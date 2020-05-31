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Трамп пригласил Россию на саммит G7 для обсуждения "будущего Китая"

Для участия в саммите позвали еще 4 страны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G7 откладывается до осени – его проведение планируется не раньше сентября.

Американский лидер считает нынешний состав семерки "устаревшей группой стран", который не может в достаточной мере стать представителем всего мира. Трамп также пригласил для участия в саммите Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает РИА Новости. 

Сообщается, что саммит должен собрать всех "союзников", чтобы вместе обсудить "будущее Китая". 

Ранее Трамп собирался провести саммит в июне в очном формате, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Накануне Трамп и Меркель поссорились из-за "Северного потока – 2".

Евгения НАГОРСКАЯ

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