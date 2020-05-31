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Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G7 откладывается до осени – его проведение планируется не раньше сентября.
Американский лидер считает нынешний состав семерки "устаревшей группой стран", который не может в достаточной мере стать представителем всего мира. Трамп также пригласил для участия в саммите Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает РИА Новости.
Сообщается, что саммит должен собрать всех "союзников", чтобы вместе обсудить "будущее Китая".
Ранее Трамп собирался провести саммит в июне в очном формате, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
Накануне Трамп и Меркель поссорились из-за "Северного потока – 2".
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