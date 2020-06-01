Украина засекретит большую часть документа по "деоккупации" полуострова

Незалежная продолжает гадать, как бы ей отобрать Крым у России. Киев хочет до конца 2020-го утвердить стратегию по возвращению полуострова. Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, часть документа будет открытой – украинцы смогут узнать, что государство делает в этом направлении. Однако большая часть стратегии останется тайной. Как сообщил Кориневич, это, в первую очередь, коснется положений о безопасности. Он также поведал, что разные структуры в Незалежной работали над стратегией.

Теперь же, добавил Кориневич в разговоре с "Укринформ", власти Украины будут собирать все идеи в единый документ.

При этом на Украине надеются на помощь Германии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят 2 июня Берлин, чтобы обсудить с местными властями вопрос возвращения Крыма и Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИДа.

В России не раз говорили о том, что Украине пора оставить этот вопрос. Москва отмечала, что принадлежность Крыма не обсуждается, а жители полуострова сами сделали свой выбор, воссоединившись с Россией в 2014 году.