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Украина перестала бояться нападения России

Украина перестала бояться нападения России
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев поверил, что его армия защитит страну от угрозы с востока

У Украины есть 350 тысяч военных, отточивших боевые навыки в Донбассе. Это серьезная сила, которой нет даже у многих европейских стран. Поэтому войны с Россией можно не опасаться. Об этом заявил вице-премьер Незалежной Алексей Резников.

"Широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может, - успокоил Резников украинцев. – Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет".

В то же время он признал ситуацию с урегулированием в Донбассе "тупиковой". И виноваты во всем политики, придумавшие Минские соглашения, в которых написано, что Украина сначала должна провести в регионе местные выборы, а потом получит контроль над границей. "Это был заложен фундамент для тупика", - высказался Резников в эфире ICTV.

Помочь выйти из этого положения, по его мнению, должен Запад, поскольку "война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы".  Киев уже не раз обращал внимание зарубежных партнеров на это обстоятельство, и он надеется, что соответствующие консультации будут проведены. Например, в формате Будапештского меморандума, но без России, предложил вице-премьер Украины.

Будапештский меморандум от 1994 г. был составлен в связи с отказом Украины от ядерного оружия. Подписавшие соглашение Россия, Великобритания и США обязались уважать суверенитет Незалежной и не применять силу для нарушения ее территориальной целостности. Документ не был ратифицирован.

Николай ВИКТОРОВ

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