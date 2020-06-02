Президент эмоционально отреагировал на доклад премьер-министра

Владимир Путин и Михаил Мишустин провели встречу по видеосвязи, где был представлен доклад по поводу поддержки экономики в непростое время. После выступления главы правительства президент России поблагодарил его за проделанную работу и в это время несколько раз ударил кулаком по столу.

На необычное проявление эмоций Путина сразу же обратили внимание в социальных сетях. Стоит отметить, что жест главы государства, похоже, был вполне мирным.

"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", – пояснили авторы микроблога "Кремлевский пул РИА".

Во время встречи по видеосвязи Мишустин рассказал президенту о плане по восстановлению экономии после карантина. Для поддержки будут приняты около 500 мер, которые обойдутся в сумму около 5 трлн. рублей, – дополняет "ФедералПресс".