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В кабмине раскрыли четыре козыря России

В кабмине раскрыли четыре козыря России
Денис Мантуров. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Сила духа и наука помогут РФ занять лидирующие позиции на мировой арене

О конкурентных преимуществах нашей страны по сравнению с другими государствами рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его мнению, Россию отличают наука, сила духа, высококвалифицированные кадры и богатые природные ресурсы.

Как пояснил глава министерства, национальный дух позволяет россиянам и стране в целом оперативно решать задачи любой сложности и достигать поставленных целей, передает "РИА Новости".

Второй козырь российского государства – научные достижения, которые обеспечивают стране возможность занимать достойное место на международной арене, отмечает URA.RU.

Кроме того, наши недра богаты природными ресурсами, что позволяет добывать дешевые энергетические ресурсы.

Четвертый козырь России – это наличие высококвалифицированных кадров во всех сферах экономики, указывает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что правительство предложило изменить Налоговый кодекс.

Ольга ФЕДОРОВА

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