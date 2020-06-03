Граждане захотели перемен

Скоро в Белоруссии пройдут очередные выборы президента. На этом фоне СМИ решили узнать у простых жителей страны, что они думают о действующем главе государства Александре Лукашенко и чего ожидают от предстоящего голосования.

Оказалось, что белорусы, которых опросили журналисты, достаточно агрессивно настроены по отношению к Батьке и весьма нелестно отзываются о своем лидере.

"Меня лично он достал. Я хочу женщину-президента", "За 25 лет ничего не изменилось. Надежд уже никаких нет", "Лукашенко пора скинуть, потому что это уже кошмар. А там посмотрим", "Если бы не Лукашенко, было все намного лучше", – заявили опрошенные "Московскому комсомольцу".

При этом никто из нескольких белорусов не рассказал, какие они видят альтернативы и чего ожидают от нового правителя. Интервью свелось к критике действующего президента.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Лукашенко будет участвовать в очередных выборах. Он подал заявление в Центризбирком. Таким образом, лидер Белоруссии планирует управлять страной и дальше – уже шестой срок подряд.

Ранее Батька объяснил, почему президентом в его стране не сможет стать женщина.