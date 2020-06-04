Заявление Берлина назвали абсурдным

Россия отвергла обвинения Германии в кибератаке на бундестаг. Берлин не предоставил никаких доказательств по этому делу, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь", – так Захарова охарактеризовала громкие заявления Германии о том, что никто, кроме российских спецслужб, хакерскую атаку совершить не мог без особого государственного ресурса.

При этом Захарова подчеркнула, что никаких доказательств Берлин не предоставил. Спекуляции же о "российском следе" распространяются с 2015 г., когда и началось расследование.

По словам представителя российского МИД, все это проходит "в рамках агрессивной антироссийской медиакампании". Ее основой послужили полунамеки и утечка со ссылками на якобы осведомленные источники, добавила Захарова.

Напомним, что по сообщениям немецких СМИ, в мае 2015 г. злоумышленники похитили секретные документы, в том числе и переписку канцлера Ангелы Меркель. В кибератаке обвинили российские спецслужбы.

Немецкие дипломаты заявили, что доказательства у них есть. Кроме того, дело может повлечь новые антироссийские санкции.