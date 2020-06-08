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Польша открестилась от американского ядерного оружия

Польша открестилась от американского ядерного оружия
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти страны не поддержали планы США

Польша опровергла информацию о размещении на своей территории ядерного оружия. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения.

Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном на эту тему, приводит слова чиновника "Народные новости". Таким образом, Солох ответил на заявление посла Джоржетт Мосбахер о том, что США могут перебросить ядерное оружие из Германии на территорию Польши.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее высказывался, что подобные действия были бы прямым нарушением акта Россия – НАТО, согласно которому организация не может размещать оружие на территории новых членов альянса. Слова министра приводит РИА "Новости".

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил о Карибском кризисе 1962 г. и предостерег Соединенные Штаты от его повторения.

Тем не менее, ситуация вряд ли спровоцирует еще один подобный кризис, считает преподаватель Военного университета Минобороны Владимир Карякин. По его мнению, Россия сможет противостоять действиям США, пишет Baltnews.

Карина СИРАЗОВА

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