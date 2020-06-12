В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Белоруссия может взять курс на импортозамещение энергоносителей. По мнению президента Александра Лукашенко, республика богата собственными видами топлива, которые нужно шире использовать.

По словам Батьки, "торф, щепа, опилки" буквально валяются под ногами белорусов, а правительству приходится "ездить выпрашивать природный газ и нефть". При этом республике есть на кого ориентироваться. Например, в Витебской области наладили производство пеллет – прессованного топлива из смеси болотного торфа с отходами деревообрабатывающей промышленности.

"Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Белоруссии отказались платить за российский газ по указанной в контракте цене, потребовав пересмотреть методику расчета тарифов.