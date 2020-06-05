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Белоруссия нашла способ изменить цену на российский газ

Белоруссия нашла способ изменить цену на российский газ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск проверит качество поставляемого топлива

Белоруссия не готова отказаться от российского газа, но и покупать его по нынешней цене не хочет. Чтобы получить возможность снизить стоимость поставок, Минск намерен проверить качество сырья. Минэнерго Белоруссии уже направило соответствующее письмо "Газпрому".

В документе отмечается готовность белорусской стороны к "конструктивному диалогу". Но для этого "Газпром" должен раскрыть "методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа", чтобы в Минске убедились, что она не противоречит законодательству Республики, передает БелТА.

Как дали понять в Минске, покупающие топливо компании "Белтопгаз", "Нафтан" и "Газпром трансгаз Беларусь" усомнились в калорийности поступающего к ним продукта, а именно от этого показателя зависит его стоимость. Когда Минск получит все данные от "Газпрома", он все быстренько проверит и даст свою оценку, пообещали в Минэнерго Белоруссии.

Споры по поводу цен на газ между Минском и Москвой ведутся не один год. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы. При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился

Николай ВИКТОРОВ

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