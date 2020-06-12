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Власти Чехии готовы на переговоры с Россией насчет памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом заявили в чешском МИД. По их словам, это Москва не выходит на связь.
Сейчас снесенный монумент находится в хранилище, подтвердили в дипломатическом ведомстве. Однако в будущем желающие смогут увидеть советского военачальника в "Музее XX века". Таким образом власти Чехии не считают себя нарушителями соглашения об охране воинских памятников и захоронений.
"Однако этого нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России", – приводит РБК упреки чешского МИД.
Накануне в Москве заявили, что готовы выкупить статую Ивана Конева, но считают это крайним вариантом, поскольку памятник должен стоять в Праге, которую маршал освобождал от фашистов.
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