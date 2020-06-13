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Зеленский вызвал жалость у Крыма из-за его слов о полуострове

Зеленский вызвал жалость у Крыма из-за его слов о полуострове
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины действует от безысходности

Глава Незалежной Владимир Зеленский пообщался с премьером Швеции Стефаном Лёвеном и призвал его посодействовать ему в "возвращении" Крыма. В России обратили внимание на тщетные попытки лидера украинцев заставить мир вновь считать полуостров украинским.

Вице-премьер правительства российской республики Георгий Мурадов отметил, что в связи с таким заявлением Владимира Зеленского ему можно лишь посочувствовать.

Как сказал Мурадов РИА "Новости", Зеленский пытается найти партнера, который бы помогал держать ему на плаву тему Крыма, но действует от безысходности. Он добавил, что весь мир фактически признает полуостров частью РФ. 

Мурадов предложил Зеленскому устроить переговоры в Полтаве, где в 1709-м российские военные одержали победу над шведами. Тогда, по словам политика, у собеседников могут появиться ассоциации, касающиеся попытки захватить русские земли. 

О своем желании вернуть в повестку дня вопрос Крыма президент Украины сообщил в "Твиттер". Это произошло во время телефонного разговора Зеленского с Лёвеном, который его идею поддержал. 

Власти Незалежной до сих пор не могут смириться с решением крымчан, которые на референдуме в 2014-м проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. На Украине то и дело придумывают новые способы "возвращения" Крыма, но в России не раз отмечали, что вопрос принадлежности республики не актуален. 

Полина ИВАНОВА

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