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Россия вышлет из страны двух чешских дипломатов в ответ на такую же меру со стороны правительства этой страны.
Стало известно, что Прага получила от Москвы фамилии двух дипломатов, которых объявят персонами нон грата. Об этом сообщил посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, которого вызвали в МИД России из-за дипломатического скандала, пишет РИА "Новости".
Напомним, ранее Чехия назвала двух российских дипломатов персонами нон грата, а после выслала их из страны. Об этом, ссылаясь на премьер-министра Андрея Бабиша, сообщили СМИ.
С его слов стало известно, что к этому решению пришли после конфликта с российскими сотрудниками. Ранее журналисты говорили, что российский агент якобы пытался отравить мэра Праги после сноса памятника Коневу.
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