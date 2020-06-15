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МИД России вызвало посла Чехии из-за скандала

Дипломату придется отвечать за действия властей своей страны

МИД России потребовал от посла Чехии явиться из-за дипломатического скандала. Ранее чешские власти попросили уехать из страны двух российских дипломатов. 

Об этом источник в ведомстве рассказал РИА "Новости".

Напомним, весной в Праге снесли памятник маршалу Ивану Коневу и отправили в хранилище. Россия осудила это действие и попыталась договориться с Чехией о том, чтобы забрать монумент. Однако сначала чешские власти всячески отказывались от переговоров, но затем согласились на них. При этом в СМИ появились слухи о том, что Москва якобы отправила в Прагу агента, который должен был отравить мэра города. В России отвергли подобные обвинения. 

После этого Чехия выслала из страны двух российских дипломатов. 

Полина ИВАНОВА

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