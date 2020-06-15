США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

В отправке ударных корабельных авианосных групп США в точку на Тихом океане, расположенную недалеко от Пекина специалисты увидели аналогию в событиях 2003 года. Тогда Штаты также отправили три ударные группы для войны с Ираком. Полагают, что это не просто демонстрация силы американцами, а реальная угроза.

Обозреватель “Аргументы недели” Александр Шарковский считает, что в результате этих действий в Тихом океане может начаться серьезный военный конфликт, который послужит началом третьей мировой войны. Он указывает, что внушительный набор вооружений ударных групп может заняться решением многосложных боевых задач. Кроме того, американцы, по его словам, еще в мае послали свои подлодки в неопределенную точку в Тихом океане.

В Пекине насторожены действиями США. В ответ на военный жест американцев КНР заявили о возможности проведения учений с использованием огневой мощи.

Из-за конфликта Китая и Индии ситуация может слишком обостриться, считает Шарковский. Он объясняет, что Индия, если начнется военный удар, примет сторону Штатов. При этом на помощь КНР подоспеет Пакистан – один из заклятых врагов Индии. Из-за того, что эти страны входят в “Ядерный клуб”, под угрозой могут оказаться жизни многих людей, считает эксперт.

Ранее бывший министр Украины высказался, что Незалежная и без того оказалась на пороге третьей мировой.