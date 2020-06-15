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Германия придумала план по спасению "Северного потока - 2"

Германия придумала план по спасению "Северного потока - 2"
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Берлин ответит своим оппонентам, препятствующим строительству российской трубы, новой водородной стратегией

Власти Германии нашли способ спасения проекта "Северный поток – 2". Ради его реализации немцы могут нарушить законы Евросоюза, в том числе Газовую директиву. В результате трубопровод заработает на полную свою мощность, пишет польское издание BiznesAlert.

Сделают они это благодаря принятой правительством страны 11 июня водородной стратегии, направленной на сокращения выбросов CO2. Берлин ориентируется на "зеленый" водород и экспортирует этот тип технологий за рубеж, однако рассматривает возможность использования "голубого" водорода, например, из "СП – 2", по которому "Газпром" тоже собирается его прокачивать.

Немецкий кабмин намерен вложить €9 млрд на продвижение использования этого газа, из которых два миллиарда пойдут на проекты в развивающихся странах, например, в Марокко. ФРГ хочет производить до 5 ГВт водорода в 2030 году.

В стратегии упоминается о развитии газовой инфраструктуры для транспортировки водорода. Создание европейского рынка этого топлива должно стать одним из приоритетов председательства Берлина в ЕС с первого июля 2020-го.

Как отмечает издание "Лента.ру", на этот вид сырья не будут распространяться ограничения Газовой директивы и Третьего энергопакета Евросоюза, согласно которым все газопроводы на территории ЕС обязаны предоставлять доступ к трубам как минимум двум независимым продавцам. Поскольку поставки топлива по российским газопроводам имеет право качать только "Газпром", мощности "Северного потока – 2" будут использоваться лишь наполовину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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