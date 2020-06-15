Штаты считают, что "вербовщик" осужден за шпионаж незаконно

Американец Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. РИА "Новости" сообщает, что США остались недовольны таким решением Мосгорсуда. Госсекретарь страны Майкл Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана.

Американец был задержан в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, Уилан занимался вербовкой сотрудников ФСБ И Минобороны, а также собирал секретные данные. Известно, что обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.

По данным адвоката Владимира Жеребенкова, подсудимый вину отрицает и собирается обжаловать решение суда, информирует "ФедералПресс".