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Американец Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. РИА "Новости" сообщает, что США остались недовольны таким решением Мосгорсуда. Госсекретарь страны Майкл Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана.
Американец был задержан в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, Уилан занимался вербовкой сотрудников ФСБ И Минобороны, а также собирал секретные данные. Известно, что обвинение запрашивало для него 18 лет колонии.
По данным адвоката Владимира Жеребенкова, подсудимый вину отрицает и собирается обжаловать решение суда, информирует "ФедералПресс".
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