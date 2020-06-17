Глава РФ может сам оставить свой пост, заявил политик

Бывший украинский лидер Леонид Кравчук выразил уверенность, что действующего президента Российской Федерации Владимира Путина неминуемо ждет отстранение от власти.

Экс-глава Незалежной оценил последствия пандемии коронавируса в России, а также реализацию проекта "Северный поток – 2". Он заявил, что сложившаяся ситуация может повлечь отстранение Путина от власти. Своими размышлениями Кравчук поделился с украинским изданием Оbozrevatel.

По мнению бывшего украинского главнокомандующего, на фоне последних событий в РФ сложилась напряженная ситуация, при которой россияне вряд ли снова проголосуют за действующего главу страны. Кравчук также не исключил, что наш президент может сам решить сложить с себя полномочия. Как отмечает "Царьград", экс-лидер Незалежной даже обозначил расплывчатые сроки ухода Владимира Путина, однако указал, что это событие состоится не скоро.

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