Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
Бывший украинский лидер Леонид Кравчук выразил уверенность, что действующего президента Российской Федерации Владимира Путина неминуемо ждет отстранение от власти.
Экс-глава Незалежной оценил последствия пандемии коронавируса в России, а также реализацию проекта "Северный поток – 2". Он заявил, что сложившаяся ситуация может повлечь отстранение Путина от власти. Своими размышлениями Кравчук поделился с украинским изданием Оbozrevatel.
По мнению бывшего украинского главнокомандующего, на фоне последних событий в РФ сложилась напряженная ситуация, при которой россияне вряд ли снова проголосуют за действующего главу страны. Кравчук также не исключил, что наш президент может сам решить сложить с себя полномочия. Как отмечает "Царьград", экс-лидер Незалежной даже обозначил расплывчатые сроки ухода Владимира Путина, однако указал, что это событие состоится не скоро.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что на Украине заявили о выселении крымчан без паспорта РФ.
Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион
Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом