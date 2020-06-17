Экс-президент Украины раскрыл подробности ухода Путина

Экс-президент Украины раскрыл подробности ухода Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Глава РФ может сам оставить свой пост, заявил политик

Бывший украинский лидер Леонид Кравчук выразил уверенность, что действующего президента Российской Федерации Владимира Путина неминуемо ждет отстранение от власти.

Экс-глава Незалежной оценил последствия пандемии коронавируса в России, а также реализацию проекта "Северный поток – 2". Он заявил, что сложившаяся ситуация может повлечь отстранение Путина от власти. Своими размышлениями Кравчук  поделился с украинским изданием Оbozrevatel.

По мнению бывшего украинского главнокомандующего, на фоне последних событий в РФ сложилась напряженная ситуация, при которой россияне вряд ли снова проголосуют за действующего главу страны. Кравчук также не исключил, что наш президент может сам решить сложить с себя полномочия. Как отмечает "Царьград", экс-лидер Незалежной даже обозначил расплывчатые сроки ухода Владимира Путина, однако указал, что это событие состоится не скоро.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что на Украине заявили о выселении крымчан без паспорта РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
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Мнение Кравчука может интересовать только самого Кравчука в его собственной Вселенной. Даже Украине его мнение вряд ли интересно.
Мойша Рабинович
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Геннадий Чебурашкин
Отчаяние! :))))))
Вот бы понять еще чье?
- Кравчука
- Путина
- Лично Ваше
или все вместе....
Геннадий Чебурашкин
Ответить
Отчаяние! :))))))
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