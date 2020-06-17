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Белорусский президент Александр Лукашенко приедет в Россию и будет присутствовать на московском Параде Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в столице 24 июня.
Об этом сообщил российский посол в Минске, передает РИА "Новости".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о непростых отношениях между Россией и Белоруссией в вопросе поставок топлива. Так, в СМИ появилась информация, что РФ может оставить соседнюю страну без газа.
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