Глава Белоруссии решил согласиться на предложение российского лидера

Белорусский президент Александр Лукашенко приедет в Россию и будет присутствовать на московском Параде Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в столице 24 июня.

Об этом сообщил российский посол в Минске, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о непростых отношениях между Россией и Белоруссией в вопросе поставок топлива. Так, в СМИ появилась информация, что РФ может оставить соседнюю страну без газа.