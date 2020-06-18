Вместо единого военного блока на Западе могут появиться конкурирующие силы

Североатлантический альянс по милости США лишается легитимных оснований своего существования. Американкой президент Дональд Трамп уже серьезно ослабил единство НАТО, а если он останется в Белом доме еще на четыре года, то вовсе ликвидирует трансатлантическое военное объединение.

Изначально целью НАТО был контроль за СССР и Германией, а также стремление не дать США устраниться от возможного нового международного конфликта. В итоге Германию усиленно демилитаризовали, а военную мощь США и их присутствие в Европе усиливали, приводит RT International мнение отставного офицера американской разведки Скотта Риттера.

Вашингтон быстро принял на себя роль щита, который укрывает Европу, и под этим предлогом наращивал собственное вооружение. Москва при этом никому не угрожала и к конфликту не стремилась, но Вашингтону требовалось оправдание его действий. Так возникла гонка вооружений, продвижение НАТО на восток и появление американских военных баз по всему миру.

Но пришел Трамп – и сломал десятилетиями выстраиваемую систему. В частности, решил вывести войска из Германии, а также пригрозил отказаться защищать партнеров по альянсу, которые не вносят в бюджет организации положенные 2% ВВП. Если у Белого дома останется этот же хозяин еще на четыре года, это фатально скажется на НАТО. У организации не останется оснований для существования, а учитывая внутренние конфликты между членами, – и желания поддерживать трансатлантическое военное единство.

Ранее представитель Берлина жестко ответил Трампу по поводу военного сотрудничества.

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.