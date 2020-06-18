Глава Белого дома эмоционально высказался в адрес бывшего советника

"Чокнутый", "лживый", "болван" – такими словами наградил президент США Дональд Трамп своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

"Злобный скучный дурак, который хотел только воевать", – написал Трамп в "Твиттер".

Глава Белого дома пояснил, что отправил Болтона в отставку, потому что тот "ни в чем не разбирался". При этом, будучи приближен к власти, говорил о Трампе только хорошее, а когда его уволили, начал врать и выдумывать истории, которые сейчас решил издать в "чрезвычайно нудной книге".

При этом в Белом доме настаивают, что Болтон нарушил подписку о неразглашении, выдав публике некоторые тайны.

Ранее стало известно, что в книге Болтона рассказывается, как Трамп обращался за поддержкой к главе Китая, передает "Свободная пресса".

Болтон лишился должности советника Трампа в сентябре 2019 года.