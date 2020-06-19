Варшава объявила о полной независимости от Москвы и защите Республики с помощью солдат Пентагона

Польша полностью избавится от российской зависимости, когда проложит свой балтийский газопровод. Об этом в очередной раз заявил президент страны Анджей Дуда.

"Скоро эта независимость станет полной – когда мы построим Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков. Тогда мы будем полностью независимы", – цитирует РИА "Новости" польского лидера.

Пан Дуда добавил, что когда Варшава завершит укладку трубопровода через Балтийскую косу, тогда она не станет "спрашивать русских, можно ли зайти из Балтийского моря в воды залива". И вот именно тогда наступит "настоящая независимость от России", повторил поляк.

Кроме того он подчеркнул, что тысячи американских военных, которые находятся на территории Польши, и возведение в Редзикове базы пентагоновской ПРО является гарантом, что Варшава больше не попадет под влияние Москвы.

Отметим, Дуда в последнее время регулярно говорит о трубе Baltic Pipe как о свершившемся проекте, хотя в реальности он находится в самом его зародышевом состоянии. Ранее СМИ писали, что прокладка "Балтийского газопровода" может начаться лишь через год. И еще неизвестно, насколько норвежский газ сможет обеспечить аппетиты Польши.

