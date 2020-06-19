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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, не согласившись с его утверждением о вхождении Балтийских стран в состав Советского Союза.
Напомним, в опубликованном накануне в американском издании National Interest большом аналитическом материале лидера РФ говорится, что присоединение стран Прибалтики к СССР по пакту Молотова-Риббентропа происходило с согласия избранных народных представителей этих государств и соответствовало международному и внутригосударственному праву той эпохи.
Рейнсалу в своем "Фейсбук" заявил, что Москва такой позицией якобы "продолжает представлять ложный исторический нарратив". Он назвал подобные утверждения "ложными от начала и до конца" и осудил их.
Глава эстонского дипведомства напомнил, что в статье Путин коснулся темы Нюрнбергского процесса над фашистами и призвал провести такое же международное заседание, чтобы дать правовую оценку действиям СССР.
Отметим, что статья Путина на русском языке вышла сегодня в "Российской газете" и на сайте Кремля.
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