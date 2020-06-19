Песков назвал обстоятельства, при которых Варшава будет представлять угрозу

Польша пока не представляет никакой угрозы для Российской Федерации, но приближение баз НАТО к нашим границам заставляет Москву на это реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра", эфир которой состоится в субботу, 20 июня.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", – цитирует Первый канал спикера Кремля.

Он напомнил, что Москва всегда заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" натовских баз к границам России.

Подобные шаги альянса вынуждают власти нашей страны предпринимать меры для безопасности отечественных рубежей, подчеркнул Песков.

Напомним, ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда победоносно сообщил, что скоро построит газопровод на Балтике и тогда окончательно Варшава станет независимой от Москвы. Также поляки чувствуют защиту от России в связи с нахождением на польской территории тысяч американских солдат и строящейся базы ПРО Пентагона в Редзикове.

