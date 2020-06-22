Дипломат подвела итоги первого года правления президента Украины

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что слова главы Украины не сходятся с его делами. Также Мария Захарова подчеркнула: Владимиру Зеленскому мешает боязнь националистов.

Она посчитала, что благие обещания президента Незалежной так и не были реализованы. И уточнила, что подобные фразы Зеленский озвучивал во время предвыборной гонки.

Мария Захарова припомнила президенту Украины любопытное обещание. Ранее он озвучивал желание проверить дискриминационный закон о государственном языке, пишет "Федеральное агентство новостей". Представитель МИД РФ уточнила, что множество проблем могло решиться, если бы этот закон отменили. Плюс ко всему, критика со стороны международных структур также остается без внимания Зеленского.

Причиной, по которой глава Украины не смог реализовать свои обещания, Захарова назвала боязнь националистов. Именно страх перед национал-радикалами является "самой острой проблемой Зеленского", заявила дипломат. Из-за этой боязни сейчас не могут быть решены гражданский конфликт и ситуация в Донбассе.

Ранее МарияЗахарова отчитала Владимира Зеленского за его утверждение о том, что Советский Союз виноват в холокосте.