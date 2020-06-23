Путин готовит обращение к россиянам

Президент России подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом

Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с обращением к россиянам из Кремля. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, телеобращение прозвучит около 15:00.

В своей речи президент коснется вопросов, касающихся коронавируса, экономической ситуации в стране и перспектив на будущее, - поясняет РИА "Новости".

Ранее, как уточняет телеканал "360", обращение Путина были посвящены мерам борьбы с COVID-19 и мерам поддержки от государства.

Дарья ПЕТРОВА

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