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Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с обращением к россиянам из Кремля. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, телеобращение прозвучит около 15:00.
В своей речи президент коснется вопросов, касающихся коронавируса, экономической ситуации в стране и перспектив на будущее, - поясняет РИА "Новости".
Ранее, как уточняет телеканал "360", обращение Путина были посвящены мерам борьбы с COVID-19 и мерам поддержки от государства.
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