Россия не примет участия в навязанной американцами гонке вооружений - СМИ

Россия не примет участия в навязанной американцами гонке вооружений - СМИ
Фото: flickr.com/Poland army military training USA
Москва не втянется в гонку вооружений, а будет отвечать Вашингтону симметрично

Власти США своими бесконечными заявлениями о планах переброски части войск Пентагона из Германии в другие страны Европы и, в частности, в Польшу, пытаются спровоцировать Россию на ответные шаги и втянуть ее в гонку вооружений. Так прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин последний спич американского лидера Дональда Трампа о "мощном сигнале" для Москвы и его решение о передислокации штатовского контингента ближе к границам РФ.

Полковник в отставке считает, что заявление хозяина Белого дома пока остаются лишь словами, поскольку для перебазирования большого количества военных необходимо подготовить место их расквартирования, включая казармы, военно-техническую базу, полигоны, что невозможно сделать и за месяц. Это большая работа, отметил специалист.

"Поэтому у нас есть время, чтобы понять, сколько и какие части, с каким вооружением Трамп перебрасывает в Польшу и перебросит ли вообще", – пояснил Литовкин "ПолитЭксперту".

При этом он полагает, что Москва не оставит без внимания происходящее в соседней стране, а на новую американскую базу нацелит российскую ракету, что будет вполне достаточно. Это станет ответом на попытки Штатов и НАТО втянуть Россию в новую гонку вооружений, что нам не нужно, поскольку разорительно для отечественной экономики.

Отвечать Москва будет "симметричными и эффективными мерами", дабы избежать любых возможностей нас запугать и спровоцировать, подчеркнул полковник в отставке.

Он напомнил, что в российской ядерной доктрине четко прописаны шаги, которые предпримет государство для безопасности своих границ – если будет угроза территориям РФ, Вооруженные силы применят атомные боеголовки, резюмировал эксперт.

Добавим, что свои "сильные сигналы" Трамп посылал на брифинге после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, который на днях прилетал в Вашингтон выпросить у американского лидера те части Пентагона, которые планируется вывести из ФРГ, который никак не гнется под Овальный кабинет в вопросе реализации газопровода "Северный поток – 2". Трамп тогда с воодушевлением сообщил, что Варшава готова платить за американский контингент.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

Основной закон страны планируют переписать за два года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

765 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей