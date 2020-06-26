Москва не втянется в гонку вооружений, а будет отвечать Вашингтону симметрично

Власти США своими бесконечными заявлениями о планах переброски части войск Пентагона из Германии в другие страны Европы и, в частности, в Польшу, пытаются спровоцировать Россию на ответные шаги и втянуть ее в гонку вооружений. Так прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин последний спич американского лидера Дональда Трампа о "мощном сигнале" для Москвы и его решение о передислокации штатовского контингента ближе к границам РФ.

Полковник в отставке считает, что заявление хозяина Белого дома пока остаются лишь словами, поскольку для перебазирования большого количества военных необходимо подготовить место их расквартирования, включая казармы, военно-техническую базу, полигоны, что невозможно сделать и за месяц. Это большая работа, отметил специалист.

"Поэтому у нас есть время, чтобы понять, сколько и какие части, с каким вооружением Трамп перебрасывает в Польшу и перебросит ли вообще", – пояснил Литовкин "ПолитЭксперту".

При этом он полагает, что Москва не оставит без внимания происходящее в соседней стране, а на новую американскую базу нацелит российскую ракету, что будет вполне достаточно. Это станет ответом на попытки Штатов и НАТО втянуть Россию в новую гонку вооружений, что нам не нужно, поскольку разорительно для отечественной экономики.

Отвечать Москва будет "симметричными и эффективными мерами", дабы избежать любых возможностей нас запугать и спровоцировать, подчеркнул полковник в отставке.

Он напомнил, что в российской ядерной доктрине четко прописаны шаги, которые предпримет государство для безопасности своих границ – если будет угроза территориям РФ, Вооруженные силы применят атомные боеголовки, резюмировал эксперт.

Добавим, что свои "сильные сигналы" Трамп посылал на брифинге после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, который на днях прилетал в Вашингтон выпросить у американского лидера те части Пентагона, которые планируется вывести из ФРГ, который никак не гнется под Овальный кабинет в вопросе реализации газопровода "Северный поток – 2". Трамп тогда с воодушевлением сообщил, что Варшава готова платить за американский контингент.

