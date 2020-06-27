Акватория, по мнению военного, становится одной из самых милитаризованных зон в мире

Российские подлодки, которые находятся в Средиземном море, несут опасность для Европы и Африки. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, в акваторию этого моря Россия отправила тихие и современные подлодки, которые также являются еще и дизельными. При этом суда несут "Калибры". Адмирал в разговоре с изданием Stars and Stripes заметил, что российские подводные лодки еще и быстро передвигаются. По его мнению, им ничего не стоит преодолеть некоторое расстояние, чтобы выпустить ракеты в сторону какого-нибудь значимого города Европы или Африки.

Фогго считает, что приведенные им факты говорят о том, что поддерживать военно-морское присутствие в европейских морских путях крайне важно. Адмирал также подчеркнул, что мировому обществу стоит задуматься о том, что Россия делает в Крыму, Тартусе и, чем может грозить якобы укрепление сил страны в Ливии.

Раннее в США говорили о том, что Россия якобы пытается закрепиться в районе Ливии там, где идут военные действия. Американский генерал указывал, что для этого Москва перебрасывает в эту страну военную технику.