Адмирал США ужаснулся российским подлодкам в Средиземном море

Адмирал США ужаснулся российским подлодкам в Средиземном море
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Акватория, по мнению военного, становится одной из самых милитаризованных зон в мире

Российские подлодки, которые находятся в Средиземном море, несут опасность для Европы и Африки. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, в акваторию этого моря Россия отправила тихие и современные подлодки, которые также являются еще и дизельными. При этом суда несут "Калибры". Адмирал в разговоре с изданием Stars and Stripes заметил, что российские подводные лодки еще и быстро передвигаются. По его мнению, им ничего не стоит преодолеть некоторое расстояние, чтобы выпустить ракеты в сторону какого-нибудь значимого города Европы или Африки. 

Фогго считает, что приведенные им факты говорят о том, что поддерживать военно-морское присутствие в европейских морских путях крайне важно. Адмирал также подчеркнул, что мировому обществу стоит задуматься о том, что Россия делает в Крыму, Тартусе и, чем может грозить якобы укрепление сил страны в Ливии.  

Раннее в США говорили о том, что Россия якобы пытается закрепиться в районе Ливии там, где идут военные действия. Американский генерал указывал, что для этого Москва перебрасывает в эту страну военную технику. 

Полина ИВАНОВА

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