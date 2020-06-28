"Очередной фейк": Трамп заступился за Россию перед журналистами

"Очередной фейк": Трамп заступился за Россию перед журналистами
Фото: pixabay.com
The New York Times опубликовало статью, в которой говориться о совместных действиях Кремля с боевиками

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что статья одной из самых популярных американских газет о мнимом сговоре российской разведки с радикальными ячейками в Афганистане против американской армии является очередным фейком, созданным в результате провальной попытки медиа обвинить его в фальсификации президентских выборов 2016 года.  

"Никто не докладывал мне, Пенсу (вице-президенту США – прим.ред.) или главе Белого Дома Майклу Мидоусу о так называемых "атаках" россиян на наши войска в Афганистане, как сообщал "анонимный источник" от фейк-ньюс", – заявил американский лидер.

Как отмечает РИА "Новости", ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы объявляла награду за нападение на солдат США в Афганистане. Аргументов в пользу таких заявлений не последовало. В российском МИД отметили, что указанная информация не соответствует действительности. Позднее и террористическое движение Талибан (организация, запрещенная в РФ – прим.ред.) опровергло обвинения американских СМИ.

Ранее NYT уже пыталось обвинить РФ: издание публиковало материал, в котором утверждалось, что некие российские хакеры действуют через Сети для обеспечения победы действующему американскому лидеру.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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